Цены на бензин в Алтайском крае в начале этого года продемонстрировали рост, как и в большинстве регионов страны. Увеличение стоимости топлива на розничном рынке объясняется повышением ставки НДС.

Напомним, на АЗС некоторых сетей в нашем регионе о повышении цен предупреждали заранее табличками такого содержания: "Уважаемые клиенты! Увеличение розничных цен на топливо в январе 2019 года связано исключительно с повышением НДС с 18% до 20%".

В итоге чуда не произошло и стоимость на "горючку" выросла.

Согласно информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, к 20 января средняя стоимость бензина АИ-92 в Алтайском крае составила 41 рубль за литр. Цена на эту марку выросла на 65 копеек.

Что касается АИ-95, то теперь средний ценник за литр составляет в регионе 42,87 рубля. Рост стоимости в данном случае составил 70 копеек.

Трудно с точностью сказать, как долго продержится такая стоимость бензина и не подскочит ли цена на него в ближайшие недели. Некоторые эксперты полагают, что сейчас на рынке будет наблюдаться стабилизация, а дальнейшее удорожание произойдет уже весной.