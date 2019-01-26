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Морозы до -23 градусов и снег придут в Алтайский край в воскресенье, 27 января. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.

Так, в крае на протяжении дня температура воздуха составит -8...-13 градусов, местами от 18 до 23 градусов ниже нуля с похолоданием в течение дня. Снег будет идти на большей части территории ночью и в отдельных районах снег. Также ожидается метель и гололедица на дорогах.

В Барнауле столбик термометра будет показывать от -11 до -13 градусов, в течение дня похолодает. Временами в столице края будет идти снег, метель, на дорогах также гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-23 метров.