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В Киеве сочли газопровод "Турецкий поток" более опасным, чем "Северный поток — 2", поскольку после его запуска Украина совсем лишится транзита российского газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал "Новое время" и эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана.

По его словам, "Северный поток — 2" не может доставлять газ покупателям из Южной Европы, что дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Но при запуске цепочки "Турецкого потока" российский газ будет поставляться в Италию, Францию и балканские страны.

Также Гирман отметил, что в случае с "Северным потоком — 2" интересы Украины и Америки, выступающей против его строительства, совпали, однако с "Турецким потоком" подобного не наблюдается.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, боящаяся потерять доходы от транзита российского газа, Штаты, активно продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

"Турецкий поток" представляет собой две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, проложенные по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.