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В Тихоокеанском флотском военном суде слушается уголовное дело о хищении 12 килограммов золотых самородков. В совершении преступления обвиняют экс-следователя УФСБ Магаданской области Константина Костенко, пишет "Коммерсантъ".

Дело следователя связано с тремя эпизодами мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также с участием в незаконном обороте драгметаллов (ч. 1 ст. 191 УК РФ). Издание сообщает, что Костенко обвиняют в кражах золотых самородков общей массой 12 кг стоимостью 22,6 миллиона рублей, совершенных в 2013-2015 годах.

Объекты были вещдоками по ряду уголовных дел о незаконном обороте драгметаллов, которые вел следователь. После хищения он подменил золото на менее "драгоценные металлы", сказано в обвинительном заключении.

Адвокат Костенко Сергей Радмаев рассказал, что у его подзащитного не нашли ни самих самородков, ни крупных сумм денег. "Ключи от кабинета Костенко, где якобы произошла подмена золота, имели и другие сотрудники управления ФСБ по Магаданской области", – подчеркнул он.

Следователь был задержан в июле 2017 года. Сначала его отправили под домашний арест, а затем перевели в СИЗО. Защита планирует добиваться оправдательного приговора.