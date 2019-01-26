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Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

, ИА "Амител"
За ее выдвижение проголосовали около 100 делегатов на съезде партии

Фото: bykvu.com

Народный депутат Украины Надежда Савченко, последние месяцы находящаяся под стражей, выдвинута кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Об этом 26 января пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС.

Съезд состоялся в конференц-зале отеля "Украина" в Киеве. Кандидатуру Савченко предложила ее сестра Вера. Около 100 делегатов из разных регионов Украины единогласно проголосовали за выдвижение бывшей военной летчицы.

Депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко в беседе с "Известиями" 15 января крайне низко оценил шансы Надежды Савченко на регистрацию кандидатом в президенты страны. Сама Савченко заявила, что Служба безопасности страны (СБУ) препятствует процессу ее регистрации. В частности, речь идет о недопуске к политику нотариуса, который необходим для регистрации кандидатом.

Савченко арестовали 20 марта 2018 года. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Депутату неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз это было сделано 18 декабря. Шевченковский районный суд города Киева продлил ее арест на 60 дней .

В начале ноября политик заявила, что намерена участвовать в выборах президента, которые пройдут 31 марта 2019 года, и будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО. Она не является осужденной, поэтому по закону имеет право баллотироваться.

Старт президентской избирательной гонки официально был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 1 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.

По данным ряда соцопросов, лидером президентского электорального рейтинга является глава движения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (17,4%), за ней следуют действующий президент Петр Порошенко (17,1%). При этом, согласно другим исследованиям, украинский президент не занимает лидирующих позиций. Его опережают актер Владимир Зеленский и лидер объединения "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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