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Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

, ИА "Амител"
За ее выдвижение проголосовали около 100 делегатов на съезде партии

Фото: bykvu.com

Нардепа Украины Надежду Савченко, которая последнее время находится под стражей, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Об этом 26 января пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС.

Съезд прошел в конференц-зале отеля "Украина" в столице Украины. Кандидатуру Савченко предложила ее сестра Вера. Порядка 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за выдвижение бывшей военной летчицы.

Депутат Думы от Республики Крым Андрей Козенко в беседе с изданием 15 января очень низко оценил шансы Савченко на регистрацию кандидатом в президенты страны. Сама нардеп заявила, что СБУ мешает процессу ее регистрации. В частности, речь идет о недопуске к политику нотариуса, который нужен для регистрации кандидатом.

Напомним, Савченко арестовали 20 марта прошлого года. Ей предъявили обвинения по семи статьям, включая теракт и госпереворот. Депутату не раз продлевали срок ареста, в последний раз это было сделано 18 декабря. Суд продлил ее арест на 60 дней.

В начале ноября политик заявила, что собирается принимать участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта текущего года. Савченко будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО. Она не является осужденной, а потому имеет законное право баллотироваться.

Старт президентской избирательной гонки официально был дан 31 декабря. Согласно соцопросам, лидером президентского электорального рейтинга является глава движения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (17,4%), следом идет Петр Порошенко (17,1%).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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