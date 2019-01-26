Фото: corp.vnukovo.ru

Двух пассажиров, поссорившихся на борту самолета во "Внуково" перед вылетом в Канкун (Мексика), сняли с рейса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Она рассказала, что в субботу, 26 декабря, в дежурную часть аэропорта поступило сообщение, наряд отправился на борт воздушного судна, которое готовилось к вылету в мексиканский город.

По словам представителя МВД РФ, с рейса сняты мужчина 1983 года рождения и женщина 1988 года рождения. Они оба жители Казани. После инцидента пару доставили в дежурную часть ЛО МВД России во "Внуково".

Волк добавила, что граждан привлекли к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".