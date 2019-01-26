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Сразу шестнадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области из-за сильного снегопада. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на представителей экстренных служб региона.

Собеседник агентства уточнил, что авария произошла рядом с Чеховым. По предварительной информации, пострадали два человека. Причиной массового ДТП стали сильная метель и скользкая дорога.

Напомним, в эти выходные в Москве и Подмосковье ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, на дорогах будут возникать снежные заносы, гололедица.