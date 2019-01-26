Суббота, 26 Январь, 23:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,92
€ 74,63
Обь
3см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяПеремены в правительстве Алтайского края
Новости

Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на московской трассе

, ИА "Амител"
Пострадали два человека

Фото: instagram.com

Сразу шестнадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области из-за сильного снегопада. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на представителей экстренных служб региона.

Собеседник агентства уточнил, что авария произошла рядом с Чеховым. По предварительной информации, пострадали два человека. Причиной массового ДТП стали сильная метель и скользкая дорога.

Напомним, в эти выходные в Москве и Подмосковье ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, на дорогах будут возникать снежные заносы, гололедица.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:04
СМИ: Цукерберг хочет объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger 0
22:03
Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на московской трассе 0
21:06
Во "Внуково" с рейса сняли двух пассажиров, которые поссорились на борту 0
20:03
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины 0
19:57
Стала известна дата выхода нового фильма Кристофера Нолана 0
19:27
СМИ: в Магадане следователь ФСБ украл из вещдоков золото на 22,6 млн рублей 0
18:57
Киев назвал "Турецкий поток" самым опасным проектом 0
18:20
Метель и 23-градусные морозы ждут жителей Алтайского края 27 января 0
17:53
Сибирячка обвиняет полицейского в нападении на ее отца-инвалида 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.