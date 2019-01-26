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СМИ: Цукерберг хочет объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

, ИА "Амител"
Все три сервиса будут работать как отдельные приложения, но у них появится единая система обмена сообщениями

Фото: blogspot.com

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг собирается интегрировать Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, так же принадлежащие компании. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The New York Times и четырех осведомленных лиц.

Для этого тысячи сотрудников Facebook должны будут изменить конфигурацию сервисов на базовом уровне с тем, чтобы их основа была унифицирована. При этом все три сервиса будут и дальше работать как отдельные приложения, но у них будет единая система обмена сообщениями. В частности, по требованию Цукерберга, в них будет применяться сквозное шифрование, которое гарантирует, что сообщения смогут увидеть лишь участники разговора. Работа над этим в Facebook, по данным издания, находится лишь на начальном этапе. Она должна быть завершена к концу 2019 или к началу 2020 года.

Данный шаг, отмечает газета, позволит Цукербергу укрепить контроль над компанией в условиях, когда вокруг Facebook вспыхивают скандалы. В частности, в ноябре прошлого года газета опубликовала материал, в котором говорилось, что руководство компании не принимало оперативных мер, чтобы предотвратить случаи размещения в сети ряда материалов, направленных на вмешательство в политические процессы в Штатах. Издание, ссылаясь на источники, утверждало, что Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг поначалу якобы скрывали такие случаи или же игнорировали их.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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