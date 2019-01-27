Фото: tvzvezda.ru
Взрыв произошел в кафе в Саратовской области в субботу, 26 января. Канал "Звезда" опубликовал запись с места событий, передает РИА Новости.
Агентство уточняет, что взрыв газового баллона произошел в кафе "Рандеву" в поселке Лысые горы, после этого произошло возгорание помещения. В этот момент в кафе праздновали свадьбу.
В ролике видно, что из-за пожара в здании расплавился натяжной потолок.
По данным агентства, в результате инцидента пострадали около 30 человек, 14 были доставлены в больницу. В результате взрыва баллона никто не погиб.
Шестеро пострадавших были госпитализированы в Саратов в состоянии средней тяжести.
По факту произошедшего стражи порядка проводят проверку.
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