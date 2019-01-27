Фото: tvzvezda.ru

Взрыв произошел в кафе в Саратовской области в субботу, 26 января. Канал "Звезда" опубликовал запись с места событий, передает РИА "Новости".

Агентство уточняет, что газовый баллон взорвался в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы, после этого произошло возгорание помещения. В этот момент в кафе праздновали свадьбу.

В ролике видно, что из-за пожара в здании расплавился натяжной потолок.

По данным агентства, в результате инцидента пострадали около 30 человек, 14 были доставлены в больницу. В результате взрыва баллона никто не погиб.

Шестеро пострадавших были госпитализированы в Саратов в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего стражи порядка проводят проверку.