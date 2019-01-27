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Употребление аспирина каждый день может повысить выживаемость больных раком до 78%. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, пишет РИА Новости, ссылаясь на Journal of Experimental Medicine.

Ученые рассчитывали выявить закономерность между потреблением нестероидных противовоспалительных препаратов и повышенной выживаемостью больных раком с мутировавшим геном PIK3CA.

В исследовании использовались данные 266 пациентов с пятилетней выживаемостью при раке в области головы и шеи — злокачественные опухоли могут возникать в более чем 30 районах этих частей тела, включая рот и горло. У 75 людей в опухоли был найден мутировавший ген PIK3CA.

Стало известно, что у пациентов с мутировавшим геном, которые регулярно принимали аспирин в течение полугода, шансы на пятилетнюю выживаемость повышались с 25% до 78%. Но ученые не выявили зависимость повышенной выживаемости от регулярного употребления нестероидных противовоспалительных препаратов у больных, у которых ген PIK3CA не мутировал.

Эксперты надеются, что дальше будут проводиться похожие исследования для опухолей, которые возникают и в других частях тела.