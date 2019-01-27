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Резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову не дали визу в США. Об этом артист заявил в своем Instagram-аккаунте, передает РИА "Новости".

Комик отметил, что не сможет выступить на концертах в Америке и принес извинения зрителям.

Также Батрутдинов подчеркнул, что не знает, почему ему отказали в выдаче визы.

"Пользуясь случаем, хочу извиниться перед зрителями, которые ожидали меня увидеть на концертах в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы", – написал артист в сообщении.