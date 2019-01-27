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Полицейские задержали двоих парней, пытавшихся ограбить девушку в Барнауле. Информация об этом появилась в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в 20:50 субботы, 26 января, по адресу ул. Солнечная поляна, 5 к1. Двое парней решили украсть сумочку у одинокой девушки, однако та оказала им сопротивление и кричала прохожим "Грабят, помогите". В результате злоумышленники испугались и убежали.

После этого она вызвала полицию и сообщила приметы подозреваемых: один был одет в белую куртку с надписью "Сборная России", а второй – в черную с надписью "охрана". В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых недалеко от места преступления.