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Прошедший в субботу днем в Москве снегопад стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Гидрометцентр РФ.

"Всего за несколько часов 26 января днем на базовой метеостанции на ВДНХ выпало 10 мм осадков в эквиваленте воды, что выше предыдущего максимального показателя, установленного 26 января 1999 года – 9,1 мм", – рассказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, после небольшого перерыва в Москве может выпасть еще до 10 мм осадков в воскресенье, а полностью снегопад прекратится лишь ко вторнику.

В столице 27 января сохранится морозная погода с температурой ночью минус 8-10 градусов, по области – минус 7-12 градусов, днем – 3-5 градусов мороза, по области – минус 3-8 градусов. При этом сохранится погода с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Со вторника в столичном регионе ожидается дальнейшее потепление с дневными температурами около минус 1-3 градуса мороза.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в "Твиттере", что коммунальные службы столицы в ближайшие несколько дней будут работать в усиленном режиме.