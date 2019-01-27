Фото: youtube.com

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент крушения самолета Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области. Об этом пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщили в Минобороны, во вторник после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. Бомбардировщик разрушился. Отмечается, что он выполнял полет без боекомплекта. Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На аэродром вылетела комиссия Минобороны для установления всех обстоятельств инцидента. Ведомство заявило, что рассматривает все возможные версии, в том числе техническую неисправность самолета.

Попавший в аварию Ту-22М3 был произведен 33 года назад, в 2012 году прошел капитальный ремонт и в ближайшее время планировался к модернизации.