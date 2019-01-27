Фото: altaisport.ru

23 февраля в селе Алтайском на лыжно-биатлонном комплексе "АлтайSKIй" пройдет традиционный "Большой АлтайSKIй марафон". К участию приглашают всех желающих. Лыжники сами могут выбрать дистанцию (50 или 25 километров) и стиль (классический или коньковый ход). Старт марафона с 9 до 11 часов.

Участники пройдут по красивейшим местам и насладятся природой Алтайского района. Рельеф дистанции очень комфортный: первые 25 километров лыжники пройдут с небольшим набором высоты вверх по течению реки Сосновка, вторую половину пути – под спуск, сообщает "Алтайский спорт".

На 12-м, 38-м километрах и на финише будут дежурить медики. На дистанции организуют три пункта питания на 12-м, 27-м и 38-м километрах. На финише всех лыжников будут угощать кашей, шурпой и чаем со сладостями.

В этом году организаторы марафона проведут лотерею для всех участников с призами от спонсоров. Розыгрыш состоится на финише в 15 часов. Главный приз – велосипед Scott.

Каждому участнику лыжного марафона необходимо зарегистрироваться на сайте Алтайской спортивной школы. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-903-947-44-11.