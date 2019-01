Фото: kun.uz

Американец Райан Бейдер нокаутировал россиянина Федора Емельяненко в финальном поединке Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе. В сети появилась запись этого момента, пишет "Российская газета".

Отмечается, что бой завершился уже в первом раунде и длился всего 34 секунды. После схватки американец назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен.

"Это была большая честь – драться с таким оппонентом. Знал, что соперничаю с величайшим бойцом в истории. Но мне удалось от этого абстрагироваться", – цитирует издание слова бойца.

Подчеркивается, что Емельяненко избежал серьезных травм. Он смог самостоятельно покинуть арену и уйти в раздевалку. Издание не исключает, что этот бой стал последним в карьере россиянина. Емельяненко сам за несколько дней до противостояния с Бейдером не исключил подобного развития событий.

JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh