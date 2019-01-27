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В Алтайском крае ежедневный прирост заболевших ОРВИ составляет 26-28%. В связи с этим в регионе вводится карантинный режим, сообщается в региональном Роспотребнадзоре.

Мероприятия, направленные на ограничение распространения заболеваемости, будут проводиться в медицинских и образовательных организациях, а также в сфере обслуживания, торговли и транспорта.

В медучреждениях предписано прекратить доступ посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении, передает краевой Роспотребнадзор. Также следует проводить лабораторную диагностику больных с тяжелой клиникой ОРВИ и гриппа, а температурящих больных обслуживать на дому.

В образовательной сфере необходимо следить за ежедневной посещаемостью учеников. Если более 20% из них отсутствует, то учебный процесс следует приостановить на 7 дней и более.

“В организациях и предприятиях сферы обслуживания населения обязательно обеспечение соблюдения масочного, дезинфекционного режимов и микроклимата в помещениях”, — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю Ирины Пащенко.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочее место или учебное заведение.