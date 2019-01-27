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Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич во время встречи с жителями подмосковного Королева заявила о недостаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на видео с ее высказыванием.

На встрече горожане предложили восстановить исторический квартал Королева при помощи федерального бюджета. В ответ Юденич заявила, что люди не вкладывают в "этот бюджет".

"Ребят, вы так легко говорите: "А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько..." Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?" — заявила Юденич.

Эти слова вызвали недоумение горожан, а некоторые начали кричать "мы налоги платим". В ответ на это Юденич сказала: "Я знаю, мы налоги платим".