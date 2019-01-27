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В Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги продолжается работа по погрузке сельскохозяйственной продукции местных производителей. В 2018 году в регионе погружено около 1,7 миллиона тонн зерна и продуктов перемола (854 тысячи тонн зерна, 841 тысяча тонн продуктов перемола), что на 23% (395 тысяч тонн) больше, чем в 2017 году.

Большую часть перевозимой продукции (76%) алтайских сельхозпредприятий отправляют в регионы России, включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область. Зерно и продукты перемола экспортируют в Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Иран, Монголию, Турцию, Бельгию и другие страны.

Кроме того, с начала 2018 года железнодорожники погрузили 427 тысяч тонн комбикорма и жмыха. Почти вся эта продукция (92%) реализуется на российских рынках.

Общий объем погрузки на Алтае с начала года составил 8,9 миллиона тонн грузов, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".