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В субботу, 26 января, интернет взбудоражил скан письма, в котором певица Алла Пугачева просит у госкорпорации "спонсорскую помощь" в размере 40 миллионов рублей. Представительница певицы Елена Чупракова подтвердила подлинность письма, вызвавшего гнев множества граждан России, пишет портал "Царьград".

Речь идет о письме в вертолетный концерн "Вертолеты России", входящий в госкорпорацию "Ростех". В документе говорится, что певице требуется 40 миллионов рублей на её юбилейный концерт "Алла Пугачева. P.S.".

По словам представительницы певицы Елены Чупраковой, письмо является подлинным и компания "Вертолеты России" согласились стать спонсором Пугачевой. При этом Чупракова отметила, что сумма 40 миллионов рублей является маленькой. Это лишь небольшая часть того, что необходимо артистке для её юбилейного концерта.

В интернете письмо вызвало гнев огромного числа пользователей. Просьбу в 40 миллионов рублей на концерт посчитали "пиром во время чумы". Многие отметили, что на эту сумму можно было бы помочь Донбассу или гражданам России. Вместо этого деньги пойдут на раздувание эго престарелой певицы, негодуют в соцсетях.

"Спасибо им (госкорпорации) большое, хоть немножко помогли", — сказала Чупракова в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".