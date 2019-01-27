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Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете и вкладе россиян в него были вырваны из контекста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу чиновницы.

Напомним, ранее была опубликована запись, сделанная во время встречи Юденич с жителями подмосковного Королева. На мероприятии предложили восстановить исторический квартал города за счет федерального бюджета, на что Юденич сказала: "Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?".

Чиновница заявила, что она говорила только о конкретных архитекторах и их финансовых запросах на "футуристические проекты", а не гражданах России в целом.

По ее словам, один из архитекторов заявил, что для выселения из квартала всех горожан и создания музея необходим 1 миллиард рублей. На это она ответила, что "в современных экономических условиях требовать миллиард безнравственно".