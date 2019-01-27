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Глава РФ Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов на военные учебные центры. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный на портале правовой информации.

"Слова "военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования" заменить словами "военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования", — цитирует агентство текст указа.

Отмечается, что в августе 2018 года глава государства подписал закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Он заменчяет ряд существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.