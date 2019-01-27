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Полицейские задержали подозреваемого в краже у пенсионерки. 31 декабря он сначала помог женщине донести сумки с продуктами, а после у нее пропали 100 тысяч рублей. Об этом пишет "НДН.Инфо".

Инцидент произошел под Новый год на Затулинке. 31 декабря женщина заявила о пропаже у нее 100 тысяч рублей.

По ее словам, в тот день незнакомец на улице предложили ей помощь — донести до дома тяжелые сумки с продуктами. Мужчина занес купленные женщиной товары в ее квартиру. Попросил стакан воды. И ушел. А через некоторое время женщина не обнаружила своих 100 тысяч рублей, которые хранила в шкафу.

27 января новосибирская полиция сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний житель Кировского района. Деньги он потратил на свои нужды. На подозреваемого завели уголовное дело о краже. Он арестован.