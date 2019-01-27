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Несколько военных самолетов американских и канадских ВВС поднимали в воздух из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

"E-3 AWACS, два F-22 и два CF-18 из Командования воздушно-космической обороны Северной Америки идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика, входящих в Идентификационную зону противовоздушной обороны Канады 26 января 2019 года", — цитирует агентство текст сообщения в Twitter-аккаунте командования.

Сообщается, что "бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве и не входили на суверенную территорию".

По данным канала FOX News, американские истребители вылетели с военно-воздушной базы на Аляске.

Ранее пресс-служба МО РФ сообщила, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей, проведя в небе свыше 15 часов. В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.