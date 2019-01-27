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Тренер бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал, что россиянин был готов к бою против американца Райана Бэйдера всего на 66%. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на "Спорт-Экспресс".

По словам Тайссе, бой с Бэйдером стал последним в карьере Емельяненко. Тренер отметил, что у спортсмена есть проблемы с коленом и плечом. Сам специалист пообещал, что не будет больше работать с Емельяненко.

Тренер рассказал, что в проигранном поединке Емельяненко не получил серьезных травм. "Единственное — есть рассечение, ему наложили девять швов", — уточнил он.

Напомним, Емельяненко и Бэйдер встретились в финале Гран-при тяжеловесов Bellator в ночь на 27 января в США. Американец нокаутировал российского бойца на 35-й секунде первого раунда. Экс-боец ММА Олег Тактаров поделился мнением, что у Емельяненко были проблемы со здоровьем. "Федору будто бы влили снотворное", — добавил спортсмен.

42-летний Емельяненко за свою карьеру провел 45 боев, одержав 38 побед и проиграв шесть раз. Без результата был оставлен еще один его бой.