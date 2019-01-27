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Ежегодно люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не думая, как сильно это вредит Земле. Пришла пора отказаться от бумаги и переключить внимание на альтернативные способы гигиены, пишут "Известия", ссылаясь на статью немецкой журналистки Лары Тиде в Süddeutsche Zeitung.

Она отметила, что лишь в ФРГ в среднем каждая семья расходует 93 рулона бумаги ежегодно.

При этом современные требования к данному средству гигиены очень высоки. Компании отказываются использовать старую бумагу в производстве, закупая только свежую древесину.

По словам Тиде, такое расточительство ведет к большим проблемам с экологией, в связи с чем людям нужно поберечь лес и рассмотреть другие варианты гигиены.

"Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы", – подчеркивает журналистка.

Вместо мисок с водой она предлагает "избалованным" европейцам использовать биде. По ее словам, данный способ намного экономней.

Так, для производства бумаги приходится закупать древесину (преимущественно в Латинской Америке). Оттуда ее нужно поставить и переработать. При этом саму туалетную бумагу потом смывают водой. При использовании биде будет расходоваться лишь вода.