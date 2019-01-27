Фото: sovet.tatarstan.ru

Глава РФ Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей Музею обороны и блокады Ленинграда на создание новой экспозиции. Об этом пишет РБК, ссылаясь на распоряжение, размещенное на сайте Кремля.

"Выделить из резервного фонда п​резидента Российской Федерации Минкультуры России 150 000 тыс. руб. <...> в целях частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции", — цитирует издание текст распоряжение.

Контролировать использование денег будет Минкультуры.

Музей обороны и блокады Ленинграда находится в Соляном переулке в Санкт-Петербурге. Он посвящен истории битвы за Ленинград и блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне.

27 января президент РФ посетил город для участия в мемориальных мероприятиях, которые посвящены 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.В частности, в Петербурге прошел военный парад, в котором поучаствовали свыше 2,5 тысячи военнослужащих.