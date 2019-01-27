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По Крымскому мосту собираются запустить пригородные поезда. Они будут следовать по маршруту Феодосия — Анапа, пишет РИА Новости, ссылаясь на ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

В ведомстве уточнили, что, предварительно, по данному маршруту будут пущены четыре пары пригородных поездов в сутки.

Запуск пассажирских поездов после открытия железнодорожного движения по мосту планируется по маршрутам: Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь, Москва – Феодосия, Москва – Евпатория, Москва – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Санкт-Петербург – Феодосия, Кисловодск – Феодосия, Кисловодск – Севастополь, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь). В ведомстве добавили, что один из поездов по маршруту Москва – Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов.

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в РФ. Его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть была открыта 15 мая 2018 года. Начало движения поездов намечено на декабрь текущего года.