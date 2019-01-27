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По делу о взрыве в саратовском кафе задержали арендатора заведения

, ИА "Амител"
В результате инцидента погиб один человек

Фото: tvzvezda.ru

Следователи задержали женщину – арендатора кафе в саратовском населенном пункте Лысые Горы, где произошел взрыв газового баллона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СКР.

В ведомстве уточнили, что 47-летняя женщина, которая арендовала помещение кафе без соответствующих документов, арестована "в порядке ст. 91 УПК РФ".

По факту взрыва расследуется уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Напомним, газовый баллон взорвался накануне, 26 января, в кафе "Рандеву", где отмечали 60-летний юбилей  одного из местных жителей. Позднее мужчина умер от обширных ожогов в больнице. Всего пострадали 22 человека, 13 из которых остаются в больнице, четверо находятся в тяжелом состоянии. Всего в кафе в момент ЧП находились 40 человек, включая восемь работников.

Согласно предварительной информации, из баллона в подсобке произошла утечка газа. В МЧС РФ называют причиной пожара несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. После взрыва начался пожар, который распространился на площади 55 "квадратов". В правоохранительных органах уточнили, что причиной ожогов у людей стал оплавившийся натяжной потолок.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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