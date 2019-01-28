Фото: avito.ru

Усадьбу площадью 450 квадратных метров на участке 1,2 гектара продают в поселке Баюновские ключи под Барнаулом за 33 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

На территории расположены два озера. Сам дом стоит на берегу реки. Автор объявления подчеркивает, что коттедж "может стать уникальным гостевым домом как для корпораций Сибирского Федерального округа, так и для туристических компаний, специализирующихся на организации VIP-туров в Горный Алтай".

Также продавец акцентирует внимание на том, что рядом с усадьбой возможно организовать вертолетную площадку и построить другие объекты.

На территории выполнен ландшафтный дизайн, обустроен небольшой водопад, имеется большое количество многолетних деревьев, цветов.

Кроме того, есть гараж на два автомобиля, хозблок, дом для персонала, русская баня с выходом к реке.

В доме имеется цокольный этаж, где расположены большая гардеробная, бильярдная, винный погреб, котельная, тренажерный зал, вместительная сауна.

На первом этаже – просторный холл с каминным залом, полностью оборудованная и уютная кухня-студия с выходом на летнюю площадку. На втором этаже – две спальни, большая терраса.

Территория охраняется. На большой придомовой парковке может разместиться до 10 автомобилей.