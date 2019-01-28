Алтайский политолог Антон Понкрашёв считает, что последние скандалы, связанные с декларациями муниципальных депутатов в Алтайском крае — это отражение кризиса деятельности политических партий. Такое мнение он высказал в беседе с порталом Amic.ru.

По его словам, ситуация столь пристального внимания прокуратуры характерна для разных субъектов России. Например, в Костроме несколько дней назад два человека лишились мандатов совета депутатов городского поселения за предоставление неверных сведений. В Забайкалье по представлению прокуратуры досрочно прекращены полномочия четырех депутатов сельского поселения. Собеседник призвал не искать в работе прокуратуры конспирологического подтекста или попыток перекроить политический ландшафт.

Антон Понкрашёв считает, что все партии в Алтайском крае испытывают проблемы кадрового дефицита.

"Проблемы начинаются задолго до получения мандатов. Сегодня все партии в разной степени в Алтайском крае испытывают кадровый дефицит. Чтобы закрыть все округа, во время избирательных кампаний в списки ставят кандидатов, которые порой даже не знают, в каком муниципалитете они баллотируются. В случае победы, депутатами становятся немотивированные и случайные люди. Это в свою очередь сказывается как на избранном депутате, так как работать с избирателями он не очень хочет, а партия в свою очередь получает репутационные издержки", — сказал он.

Второй главной проблемой по словам политолога является отсутствие партийных школ – мест, где избранным депутатам рассказывали бы о том, как эффективнее выстраивать свою работу на округе.

"Депутаты должны быть компетентны. Получение статуса депутата без базовых навыков, это и есть филькин мандат. Надо воспитывать в депутатах компетентность, непрерывно работать с ними, помогать им и консультировать их. Если партии в регионе так и не смогут перестроиться, то их ждёт углубление кризиса", — добавил он.

Напомним, совсем недавно в Барнауле, Бийске и Новоалтайске случился декларационный скандал. Прокуратура подала в суд на депутатов с требованием досрочно прекратить их полномочия, так как они подали неверные сведения о своих доходах.