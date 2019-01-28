Власти Алтайского края продолжают реализовывать экономическую политику, направленную на воздержание от излишних финансовых обязательств – за год регион сократил и без того небольшой государственный долг.

По информации краевого Минфина, к 1 января 2019-го госдолг региона составил 1,934 миллиарда рублей. К слову, годом ранее финансовые обязательства края составляли 2,010 миллиарда рублей.

При этом львиная доля долговых обязательств нашего региона выпадает на бюджетные кредиты – 1,929 миллиарда рублей.

Еще 4 724 миллиона рублей приходятся на государственные гарантии Алтайского края.

К слову, самый крупный среди сибирских регионов государственный долг – у Красноярского края. Обязательства этого субъекта на начало года составляют более 103 миллиардов рублей.

Соседняя с Алтаем Новосибирская область задолжала более 44 миллиардов рублей.