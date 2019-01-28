Картину "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи

В Минкультуры заявили о пропаже из Третьяковки одной из работ Архипа Куинджи, пишет РБК со ссылкой на директора департамента музеев Владислава Кононова.

Выставка работ одного из самых ярких русских художников XIX века Архипа Куинджи (1842–1910) проходит в Третьяковской галерее с осени прошлого года. Страховая стоимость картины, по оценкам Минкультуры, — 12 млн руб.

Картины "Ай-Петри. Крым", по данным Кононова, больше нет в галерее:​ "Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри".

В Третьяковке большое количество полицейских, добавил Кононов. Остальных деталей происшествия он не привел.

Посетителей галереи обыскивали на выходе, рассказали очевидцы. Охранники просили людей распахнуть верхнюю одежду и показать содержимое сумок — обращали внимание на сложенные листки.

В месте, где прежде висела картина Куинджи, посетители, по их словам, увидели пустое место. Там теперь только крючки и подпись, указали очевидцы.

В столичном главке МВД сообщили, что картина была украдена. Личности похитивших ее в настоящий момент устанавливаются, добавили в пресс-службе. К сотрудникам правоохранительных органов, по информации МВД, "обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, как неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия".