Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски

Минфин США снял санкции с трех компаний Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В ведомстве указали, что после снятия санкций с этих компаний ограничения в адрес самого Дерипаски будут сохранены.

Министерство финансов США 19 декабря заявило, что ограничения будут сняты через 30 дней, если Дерипаска снизит свою долю в En+ (через которую владеет UC Rusal и "Евросибэнерго") примерно с 70% до 44,95%.

По условиям соглашения с Минфином США Дерипаска ​не сможет голосовать пакетом более 35% акций En+. Более половины совета директоров компании займут граждане США и Великобритании. 25% акций En+, с которыми расстанется Дерипаска, получит банк ВТБ либо другая сторона, не находящаяся в санкционном списке SDN, которую одобрит Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Дерипаска сможет назначить лишь четырех из 12 директоров En+. Совет директоров UC Rusal, состоящий из 14 человек, сформирует En+, и большая его часть (восемь человек) будет состоять из независимых директоров, не связанных с Дерипаской или другим лицом из списка SDN. Оставшиеся шесть человек могут быть с ним знакомы только как сотрудники En+ или UC Rusal. Сам Дерипаска не сможет выдвинуть ни одного представителя в совет директоров алюминиевой компании, которую он основал и которой руководил до февраля 2018 года.