Роскачество рассказало, как избежать утечки личных данных в Сети

Роскачество разработало рекомендации по защите личной информации пользователей в преддверии Международного дня защиты персональных данных, передает ТАСС.

Эксперты рассказали, что есть несколько видов вредоносных программ, которые могут передавать хакерам вводимые данные – логины и пароли от аккаунтов в соцсетях, онлайн-банках или интернет-магазинах.

Есть несколько правил, которые стоит соблюдать, чтобы избежать хищения личных данных.

Первое правило: установить антивирус и регулярно его обновлять. Второе: не следует вводить данные учетных записей на подозрительных сайтах. Третье: необходимо все время создавать резервные копии информации на USB-носителе и включать спящий режим, если вы отходите от компьютера.

Также специалисты рекомендуют не использовать одинаковые или несложные пароли для разных ресурсов и аккаунтов в соцсетях.

Кроме того, нельзя открывать подозрительные файлы из Сети и переходить по подозрительным ссылкам. Просят также воздержаться от установки пиратских программ.