Фото: vk.com/incident22

Водители автомобилей для транспортировки больных и Nissan X-Trail устроили противостояние в одном из дворов Барнаула.

Заметка о не самом удачном примере поиска компромисса на дороге опубликована в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Во дворе дома №20 по улице Энтузиастов продолжительное время не могли разъехаться машина для транспортировки больных и Nissan X-Trail. Как рассказал очевидец, не найдя компромисса, водитель Nissan вышел из автомобиля, закрыл его и ушел в один из подъездов", – говорится в сообщении.

О том, чем закончилась история, не сообщается. Горожане активно обсуждают поведение водителей в комментариях.