Барнаульский "Университет" дважды переиграл волейболистов из Чечни

"Университет" 26 и 27 января в рамках 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "А" одержал две победы над своими ближайшими соседями по турнирной таблице – "Грозным" из одноименного города, сообщает официальный сайт клуба.

В субботу алтайским волейболистам на своей площадке потребовалось всего три сета для победы. Наибольшее сопротивление гости оказали в самом старте игры.

Чеченские спортсмены вели 11:17, но затем последовал ударный отрезок хозяев и вскоре счет уже стал 19:19. Точку в партии блестящим ударом поверх блока поставил "студент" Сергей Брагин – 25:23.

В последующие сеты команда из Барнаула не встретила серьезного сопротивления. Они завершились с одинаковым счетом – 25:16.

В воскресенье начало матча опять было за спортсменами из Грозного. В первом игровом отрезке они победили 20:25.

На этом удача гостей исчерпалась. Три следующие партии завершились в пользу хозяев: 25:21, 25:20, 25:23.

Благодаря этому "студентам" удалось обогнать грозненцев в турнирной таблице, закрепившись на седьмом месте с 37 очками.

Следующие матчи "Университет" проведет в Барнауле 2 и 3 февраля против одинцовской "Искры".