Президент России Владимир Путин жестом остановил своего охранника, пытавшегося встать между ним и людьми, пришедшими на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга. Видео опубликовано в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Общению Путина с пришедшими на Пискарёвское кладбище жителями Санкт-Петербурга не помешало даже ФСО. Президент жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы тот не препятствовал петербуржцам общаться с ним pic.twitter.com/ytMRvOcQFF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 января 2019 г.
Как видно на кадрах, Путин сделал характерный жест рукой и тем самым остановил охрану, чтобы подойти к людям. Это произошло на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. Президент пообщался с людьми, которые пришли туда в день 75-летия полного снятия фашистской блокады Ленинграда.
Глава государства подошел к жителям Санкт-Петербурга после того, как возложил цветы к монументу "Мать-Родина".
На Пискаревском кладбище в братской могиле похоронен брат Путина, который погиб во время блокады.
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. В этом году отмечается 75 лет со дня этого события. Во время блокады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство людей умерли не во время бомбежек или обстрелов, а от голода.
Комментарии
И что такого сверх неординарного не вижу, поздоровался и все. А где диалог с народом о том что он натворил за пол года... и т.д.
Почти сравнялся по обожанию с В.И. Лениным, но еще не гений....
Почти сравнялся по обожанию с В.И. Лениным,
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гость, тебя и многих не проверенных россиян допустили бы к Путину, на подобных мероприятиях? Просто дешевый пиар. Левада, пишет, что рейтинг нашего вождя, тридцать с копейками, а если реально?
28.01.2019 10:43
Борис
Дык, об этом и речь - при Советах ведь не население называло Ильича гением, а СМИ!
Мегановость! Вот это я понимаю, человечище! Не побрезговал с обворованным и обманутым быдлом поздороваться...
ОООЙ, Героя ему срочно! Трёхкратно! Ибо это подвиг... с его стороны.
Там поди и покойников на сотрудников ФСО поменяли
дела у дедушки то совсем плохи,скрепных тем совсем не осталось, вот теперь и приходиться совсем никудышным пиаром заниматься))
За тройное кольцо оцепления ФОС в качестве "народа" пропускаются мамы, жены и сестры сотрудников. Постановка дешевая.
госдеповцы на амике пообщались
Госдеповцы здесь это те кто за ограбление страны и обнищание населения, и за новый культ личности!
ну про Ильича вы хватили конечно , к Ильичу простые солдаты обращались и тот не брезговал общением отвечал. Сравнили с пальцем тоже мне .