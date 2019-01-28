Президент России Владимир Путин жестом остановил своего охранника, пытавшегося встать между ним и людьми, пришедшими на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга. Видео опубликовано в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Общению Путина с пришедшими на Пискарёвское кладбище жителями Санкт-Петербурга не помешало даже ФСО. Президент жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы тот не препятствовал петербуржцам общаться с ним pic.twitter.com/ytMRvOcQFF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 января 2019 г.

Как видно на кадрах, Путин сделал характерный жест рукой и тем самым остановил охрану, чтобы подойти к людям. Это произошло на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. Президент пообщался с людьми, которые пришли туда в день 75-летия полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

Глава государства подошел к жителям Санкт-Петербурга после того, как возложил цветы к монументу "Мать-Родина".

На Пискаревском кладбище в братской могиле похоронен брат Путина, который погиб во время блокады.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. В этом году отмечается 75 лет со дня этого события. Во время блокады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство людей умерли не во время бомбежек или обстрелов, а от голода.