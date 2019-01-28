В потребительскую корзину россиян предложили добавить больше рыбы, мяса, яиц и творога – соответствующее предложение направил в Минтруд Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, пишут "Известия".

Содержание рыбы предложено увеличить на 16%, творога и яиц – на 14%, птицы – на 11%, а мяса и мясопродуктов – на 5%. Кроме того, эксперты просят увеличить количество овощей и фруктов на 17%.

Также специалисты рекомендовали сократить в потребительской корзине количество хлеба, сахара, соли, а также растительных жиров.

По словам замглавы Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алексея Камбарова, эксперты обеспокоены возросшим числом россиян, страдающих от избыточного веса, а также диабета и ожирения.

Обновить потребительскую корзину должны к 2021 году. Если предложения организации будут приняты Минтрудом, то продуктовый минимум может подорожать на 30%.