В потребительскую корзину россиян предложили добавить больше рыбы, мяса, яиц и творога – соответствующее предложение направил в Минтруд Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, пишут "Известия".
Содержание рыбы предложено увеличить на 16%, творога и яиц – на 14%, птицы – на 11%, а мяса и мясопродуктов – на 5%. Кроме того, эксперты просят увеличить количество овощей и фруктов на 17%.
Также специалисты рекомендовали сократить в потребительской корзине количество хлеба, сахара, соли, а также растительных жиров.
По словам замглавы Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алексея Камбарова, эксперты обеспокоены возросшим числом россиян, страдающих от избыточного веса, а также диабета и ожирения.
Обновить потребительскую корзину должны к 2021 году. Если предложения организации будут приняты Минтрудом, то продуктовый минимум может подорожать на 30%.
Комментарии
То есть просто цены поднимут?
В потребительскую корзину россиян предложили добавить больше рыбы, мяса, яиц и творога
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Уважаемые, ну нет у меня на эти продукты денег, хоть с первого января проиндексировали пенсию. Набор небольшой - хлеб, хлеб и хлеб. Спасибо, что еще не шестьсот грамм на сутки дают.
да потому что жрем последние отбросы!!!
Я молодая женщина с "хорошей" работой. За зиму ни разу фрукты не покупала.
тупо нет денег. платежи и долги.
Кашки, супы из говяжих косточек , творог, курицу и яблоки можно посзволить при питании на 7-8 тыс в месяц