Учителей одной из саратовских школ обязали выйти на субботник, в ходе которого педагоги собирали снег в мешки в 20-градусный мороз, сообщает "Царьград".

Люди в соцсетях принялись иронизировать: "Инновационные технологии снегоуборки", "Практичные граждане России запасают снег на следующий год, по прогнозам малоснежный! Я правильно это понял?"

Местные власти прояснили ситуацию. Оказалось, что в саратовских школах занятия из-за сильного снегопада отменили, но учителя продолжают ходить на работу.

Отмечается, что дворники не могли справиться с последствиями разгула стихии, поэтому руководство образовательного учреждения приняло решение о том, что территорию школы будут расчищать учителя, сообщила местная "Комсомольская правда" со ссылкой на администрацию Саратова.

В мэрии города добавили, что учителя работали на морозе не более часа, но служебная проверка по этому случаю все равно будет проведена.