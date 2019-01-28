Учителей одной из саратовских школ обязали выйти на субботник, в ходе которого педагоги собирали снег в мешки в 20-градусный мороз, сообщает "Царьград".
Люди в соцсетях принялись иронизировать: "Инновационные технологии снегоуборки", "Практичные граждане России запасают снег на следующий год, по прогнозам малоснежный! Я правильно это понял?"
Местные власти прояснили ситуацию. Оказалось, что в саратовских школах занятия из-за сильного снегопада отменили, но учителя продолжают ходить на работу.
Отмечается, что дворники не могли справиться с последствиями разгула стихии, поэтому руководство образовательного учреждения приняло решение о том, что территорию школы будут расчищать учителя, сообщила местная "Комсомольская правда" со ссылкой на администрацию Саратова.
В мэрии города добавили, что учителя работали на морозе не более часа, но служебная проверка по этому случаю все равно будет проведена.
Комментарии
.......ээээээ.
А мы уже все с ума сошли?
Или большая половина?
И что такого? Мы когда учились в школе часто выходили снег убирать, никто не переломился.
Отлично, а дворники в это время вели надомное обучение!!!
И что такого случилось? Поменьше нужно обращать внимание на сетевых бездельников, считающих себя великими сатириками.Вот кого нужно почаще с лопатой на морох выгонять.
Когда учился в старших классах, часто чистили снег и причем даже сами изъявляли желание. Весело было!
Рабы
А зачем в мешки ?
один снегоуборщик заменит сотни женщин с лопатами.
А летом хлопок собирать в мешки поедут. Тоже весело будет.
Нет, ну дорожки почистить можно , но снег в мешки собирать... это даже не тупость, а... (нецензурное только).
можно обратиться к коллегам с просьбой помочь в борьбе со стихией, многие бы поддержали добровольно, а вот обязать нет, в должностных они не дворники по совместительству, что за отношение к людям, мы же не личные рабы чиновников в конце концов, про мешки.... это что???
Я бы с удовольствием в мое оплачиваемое рабочее время снег пооткидывала на свежем воздухе. Это же оздоровительная физическая разминка. Причем ещё и оплачиваемая.
А когда учителей хватать не будет, то дворники помогут
продам: снег оптом и в розницу, белый, без желтых вкраплений, расфасован в мешки!!! Самовывоз из Саратова.