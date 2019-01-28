Украинский депутат Борислав Береза принял вызов на поединок от российского сенатора Игоря Морозова, сообщает телеканал "360".

"Жду его в пятницу 1 февраля в 12:00 возле центрального входа Верховной рады по адресу: город Киев, улица Михаила Грушевского, дом 5. А там разберемся. Может вожжами отвоспитываю его, а может оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", – написал Береза в своем Facebook.

Морозов ранее потребовал сатисфакции за оскорбление российской журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой, которую Береза толкнул в кулуарах ПАСЕ.

24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем ее оттолкнул депутат Верховной рады Борислав Береза – таким образом он хотел помешать Скабеевой задать Геращенко "неудобный" вопрос. После он обозвал российскую журналистку, когда та попросила его объяснить такие манеры.