Украинский депутат Борислав Береза принял вызов на поединок от российского сенатора Игоря Морозова, сообщает телеканал "360".
"Жду его в пятницу 1 февраля в 12:00 возле центрального входа Верховной рады по адресу: город Киев, улица Михаила Грушевского, дом 5. А там разберемся. Может вожжами отвоспитываю его, а может оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", – написал Береза в своем Facebook.
Морозов ранее потребовал сатисфакции за оскорбление российской журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой, которую Береза толкнул в кулуарах ПАСЕ.
24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем ее оттолкнул депутат Верховной рады Борислав Береза – таким образом он хотел помешать Скабеевой задать Геращенко "неудобный" вопрос. После он обозвал российскую журналистку, когда та попросила его объяснить такие манеры.
Комментарии
Какой боевой тридвараз!
Затем ее оттолкнул депутат Верховной рады Борислав Береза – таким образом он хотел помешать Скабеевой задать Геращенко "неудобный" вопрос.
Не надо, она просто нагло себя вела, не давая говорить такой же швабре.
Прикольно, автоцензура на сайте не пропускает настоящую фамилию этого чудика березы
"Не надо, она просто нагло себя вела, не давая говорить такой же швабре."
Шароварник с кастрюлей на голове, твое место на цензоре.
На Удав.ком один из предков княжеской фамилии так прокомментировал это дело:
"Удивляюсь новой моде вызывать кого-то на дуэли. Дворянами себя возомнили? Так настоящий дворянин, тем более, сенатор, никогда бы не стал вызывать на дуэль неровню, к тому же - малоросского еврея (!). Он просто бы приказал своим слугам изловить стервеца и всыпать дубьем по первое число, чтобы впредь неповадно было".
пускай Золотов едет, посмотрим знает он приемы или только языком молоть
Надо отхлестать по мордасам этого наглого недомужичка
28.01.2019 12:12
Друк
А мое? Мне фиолетово и на эту березу, и на раду и на наше тв, но эта так сказать "журналистка" действительно просто хабалистым образом лезла, ей адекватно ответили. Или - не верь своим бесстыжим глазам, верь правдивым речам?
Гражданин израиля Борисла
13.42
Ты точно не слепой???
Поклонник блянкера