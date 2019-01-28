Слив сточных вод из бассейна турбазы в Горном Алтае сливали на почву в границах водоохранной зоны реки Катунь – нарушение закона было пресечено.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, противоправные действия были выявлены на базе отдыха "Турсиб" (структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороги) в Чемальском районе.

Установлено, что здесь был размещен открытый плавательный бассейн, сброс сточных вод из которого осуществлялся непосредственно в почву в границах водоохранной зоны Катуни.

В итоге руководству базы отдыха внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере восьми тысяч рублей.