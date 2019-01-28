Слив сточных вод из бассейна турбазы в Горном Алтае сливали на почву в границах водоохранной зоны реки Катунь – нарушение закона было пресечено.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, противоправные действия были выявлены на базе отдыха "Турсиб" (структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороги) в Чемальском районе.
Установлено, что здесь был размещен открытый плавательный бассейн, сброс сточных вод из которого осуществлялся непосредственно в почву в границах водоохранной зоны Катуни.
В итоге руководству базы отдыха внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере восьми тысяч рублей.
Комментарии
А ниче , что те же люди в водоохранной зоне Катуни купались, а потом возлежали на почве в ней же? В чем разница?
Простите, а куда воду девать-то? В водовозках на вершины гор увозить? Так там тоже поди охранка...
Бассейны землёй засыпайте, гады.
Как они их выливают куда захотят, так и наливают мимо счётчиков, а с людей три шкуры готовы содрать.
а нечего ссать в бассейне! в Турции даже против русских алкашей добавляют специальный реагент, окрашивающий воду с мочой ярким цветом.
28.01.2019 12:15
- гость -
Думаешь при купании в Катуни не ссут?
у него и спецреактивы в Турции используются. только на русских срабатывают. а на турок. немцев и прочих хохлов нет. хотя боюсь это в башке у него одного реактива не досыпали.
28.01.2019 12:22
- гость -
был на море и обратил внимание, что все пьют и никто не ходит в туалет. с тех пор на море не езжу.