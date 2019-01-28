Слив сточных вод из бассейна турбазы в Горном Алтае сливали на почву в границах водоохранной зоны реки Катунь – нарушение закона было пресечено.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, противоправные действия были выявлены на базе отдыха "Турсиб" (структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороги) в Чемальском районе.
Установлено, что здесь был размещен открытый плавательный бассейн, сброс сточных вод из которого осуществлялся непосредственно в почву в границах водоохранной зоны Катуни.
В итоге руководству базы отдыха внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере восьми тысяч рублей.
Комментарии
А ниче , что те же люди в водоохранной зоне Катуни купались, а потом возлежали на почве в ней же? В чем разница?
Простите, а куда воду девать-то? В водовозках на вершины гор увозить? Так там тоже поди охранка...