133 млрд рублей налогов и взносов собрали в Алтайском крае за 2018 год. Это на 9,3% больше, чем за 2017-й, сообщили в пресс-службе региональной налоговой.

Итак, 83,9 млрд рублей было зачислено в консолидированный бюджет РФ, что больше на 5,6% (4,458 млрд), чем за аналогичный период 2017 года. Из них 61 млрд остался в регионе: в краевой бюджет зачислено 46,9 млрд рублей (рост на 10,7%, или на 4,5 млрд рублей), еще 14,1 млрд рублей поступило в местные бюджеты, что на 6,8%, или на 894 млн рублей больше, чем в прошлом году.

По итогам 2018 года на 16,8% выросла собираемость налога на прибыль организаций (плюс 2,27 млрд рублей), на 12,3% – налога на доходы физических лиц (плюс 2,788 млрд рублей), на 11% – налогов со специальными налоговыми режимами (плюс 513 млн рублей), 4,5% – налогов на имущество (плюс 430 млн рублей).

Еще 48,9 млрд рублей – это поступления страховых взносов, администрируемых ФНС России. Этот показатель тоже вырос на 16,4% (плюс 6,9 млрд рублей).