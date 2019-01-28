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Волна сообщений о минировании школ и больниц прокатилась утром в понедельник, 28 января, по Новосибирску.

Так, глава областного Минздрава Константин Хальзов во время оперативного совещания в региональном кабмине отметил, что поступили сигналы о минировании четырех учреждений здравоохранения.

"На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация", – цитирует чиновника "Интерфакс".

Кроме того, в социальных сетях пишут о поступлении аналогичных сообщений в ряде школ и административных зданий.