На алтайского депутата, избившего двух женщин и подростка,завели дело

Зампредседателя чемальского районного совета депутатов Юрий Корнеев стал фигурантом уголовного дела по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений), сообщают "Новости Горного Алтая".

Ранее стало известно, что 22 декабря 2018 года народный избранник в нетрезвом виде вступил в конфликт с управляющей местного кафе. В результате от его рук пострадали две женщины и 14-летний подросток.

По информации издания, расследование уголовного дела началось по указанию начальника Следкома по Республике Алтай Эдуарда Новаковского.

В соответствии с действующим законодательством, за побои депутату может грозить до двух лет лишения свободы.

Тем временем коллеги поставили вопрос о соответствии поведения вице-спикера нормам депутатской этики, однако группа парламентариев (Татьяна Забродина, Алексей Лобанов, Михаил Сидорчук, Юрий Суртаев, Виктор Тенгереков, Роман Шевченко и Людмила Ящемская) заблокировали обсуждение вопроса.

В знак протеста Марина Бочкарева и Александра Механошина заявили о сложении полномочий.