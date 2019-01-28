Детей массово эвакуируют из барнаульских школ из-за поступления сообщений о минировании – ребята вынуждены покидать помещения и выходить на сильный мороз.
Об эвакуации нескольких учебных заведений порталу Amic.ru сообщили читатели. Также информация о минировании школ, торговых центров и больниц появилась в паблике "Инцидент Барнаул".
В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что пока не комментируют эту информацию.
Между тем отметим, что волна подобного рода сообщений прокатилась 28 января по Новосибирску и Омску.
Комментарии
Неужели надеются, что не найдут этих шутников. Хакеры в банки залезают, а тут, можно подумать, не вычислят. Наивные
Найдите эту тварь
как ты найдешь , если они звонят через скайп с краденного аккаунта?
Этих Уродов, разославших эти рассылки. Нужно так наказать, дабы другим МРАЗЯМ, только при мыслях об этом, хватала кандрашка. При Сталине этих Тварей, закрыли бы лет на 15.
Давайте и дальше либерализировать уголовное право. А напрашивается следующее - поймали своих "шутников", как минимум лет пять реального срока. А если это специальный наглосаксонский центр на территории бывшей братской страны, там должен произойти взрыв бытового газа, и пусть потом орут про петровых и бошировых, но звонить в больницы боятся.
- гость -
Неужели надеются, что не найдут этих шутников. Хакеры в банки залезают, а тут, можно подумать, не вычислят. Наивные
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гость, включи логику. Эта волна пошла из Владивостока, сегодня она у нас, завтра будет на западе от нас. Делается это для запугивания обывателя, чтобы потом с потными руками закрутить очередные "гайки". Вот только они - власть не понимают, что подобными действиями, только усугубляют, свое положение. Ведь Бог заложил даже трусливому зайцу, инстинкт самосохранения, когда загнанному в угол зайцу приходит смерть,он становится страшнее и опасней льва.
так это и звонят пригожинские тролли с савушкино-лахтацентра. пыней затевается закручивание гаек.
и заметьте, кремль и думу никто не минирует и не выводит в мороз на улицу. теперь понятно, кому выгодно?
Тратим средства на подставу, скорее всего хохлы этим занимаются
да хохлы бы минировали депутатов, мэрии, суды, воинские части и прочую шушеру. они понимают, что в агрессии виноваты власти, а не народ.
В 90-е такое явление имело массовый характер.
Зато МЧС потренируется
28.01.2019 11:26
Борис
Заболел ты, Борис, однако...Гонконгским со свиным сразу, коли такую чушь пишешь.
- гость -
и заметьте, кремль и думу никто не минирует и не выводит в мороз на улицу. теперь понятно, кому выгодно?
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гость, ты 100% от истины.